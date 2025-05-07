الخارجية الروسية دعت الهند وباكستان الى ضبط النفس لتجنب المزيد من التدهور

دعت وزارة الخارجية الروسية "الهند وباكستان إلى ضبط النفس" بعد تبادل القصف المدفعي الكثيف.
اشارت الوزارة الى انها "قلقة للغاية من تصاعد المواجهة العسكرية"، داعية "الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التدهور" مشددة على أنها "تأمل في حل التوتر بالطرق السلمية والدبلوماسية".
واعلن الجيش الباكستاني "اسقاطه خمس طائرات هندية في المجال الجوي الهندي".
وكان أفاد مصدر أمني هندي وكالة "فرانس برس" بأنّ "ثلاث طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي تحطّمت على الأراضي الهندية لأسباب لم تتّضح في الحال".
وكشف المصدر إنّه "تمّ العثور على حطام اثنتين من هذه الطائرات في الشطر الهندي من كشمير، والثالثة في ولاية بنجاب (شمال غرب)، من دون إعطاء تفاصيل حول مصير الطيارين".
وكانت قد افادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول هندي، عن "مقتل 10 وإصابة 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير".
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