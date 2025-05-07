بيان قطري مصري: الجهود المشتركة في وساطة غزة مستمرة وفق رؤية موحدة لإنهاء الأزمة الإنسانية

أكد بيان مشترك صادر عن قطر ومصر أن جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة مستمرة ومتسقة، وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

وشدد البيان على أن محاولات بث الفرقة بين الأشقاء، سواء عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي، لن تنجح في تقويض هذه الجهود، مؤكدا أن "محاولات بث الفرقة لن تثنينا عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية".