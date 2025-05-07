ماكرون: نعمل بلا هوادة للإفراج عن رهينتين فرنسيتين محتجزتين في إيران منذ 3 سنوات

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على "أننا نعمل بلا هوادة للإفراج عن رهينتين فرنسيتين محتجزتين في إيران منذ 3 سنوات".

ومنذ عام 2022، تعتقل إيران الفرنسية سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري بتهمة التجسس، التي نفاها أقارب المعتقلَين، كما تحتجز فرنسيا ثالثا منذ عام 2022، يُدعى أوليفييه، ولكن لم يكشف عن اسمه الكامل.

وفي نيسان الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية منع سفر الفرنسيين إلى إيران مهما كان السبب. يأتي ذلك في ظل استمرار السلطات الإيرانية باعتقال 3 فرنسيين منذ عام 2022 بتهم التجسس.

ورغم التحذيرات المتكررة، يستمر بعض الفرنسيين في السفر إلى إيران، لكن لم يتم الإفصاح عن العدد الدقيق للموجودين منهم هناك.