إذاعة الجيش الإسرائيلي: العثور على عبوة ناسفة في مبنى بلدية رهط شمالي النقب

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن العثور على عبوّة ناسفة في مبنى بلدية رهط شمالي النقب. ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية تعمل على تفكيك العبوّة. ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وسط احتجاجات إسرائيلية ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يحضر أيضًا محاكمات بشأن تهم فساد وحول ملفات حكومية.

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