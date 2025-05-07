ترامب : الحوثيون أبلغونا أنهم سيوقفون القتال

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء 6 مايو 2026 ، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقف فورا الهجمات التي تشنها على اليمن، معتبرا أنه تلقى التزاما من الحوثيين بعدم مهاجمة السفن مجددا، وأشار إلى إعلان مهم جدا سيصدر عنه قبل زيارته المرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط.

وذكر أن "الحوثيين أبلغونا أنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن، وسنحترم ذلك. سنوقف القصف، وقد استسلموا".

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، بأن إعلان الرئيس الأميركي بشأن وقف الهجمات على الحوثيين، فاجأ المسؤولين الإسرائيليين، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المستوى السياسي في إسرائيل لم يُبلغ مسبقًا بهذا الشأن قبل تصريحات ترامب.

وأشار ترامب إلى أنه سيصدر "إعلانا مهما جدا" قبل زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط هذا الشهر، قائلا "سيكون أحد أهم القرارات في السنوات الأخيرة بشأن قضية معينة".

وقال ترامب "أعتقد أنه قبل ذلك (الجولة)، سيكون لدينا إعلان مهم جدا جدا نصدره. لن أكشف ماهيته وهو إيجابي للغاية".

ومن المزمع أن يقوم بترامب بزيارة إلى الشرق الأوسط تشمل السعودية وقطر والإمارات بين 13 و16 أيار/ مايو الجاري.

وكان المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد صرح الإثنين بأنه يأمل بأن تصدر قريبا "إعلانات مهمة تتعلق بتوسيع اتفاقيات أبراهام".

وبحسب ما أعلن الحوثيين، فقد نفذت الولايات المتحدة منذ منتصف آذار/مارس الماضي، أكثر من 1300 غارة وضربة بحرية على اليمن، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

وقد بدأت هذه الحملة الجوية بعد أوامر أصدرها ترامب في 15 آذار/ مارس بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين، مهددا بـ"القضاء عليهم تماما".

ورغم هذه التهديدات، واصل الحوثيون هجماتهم على أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها في البحر الأحمر، في إطار ردهم على الحرب الإسرائيلية على غزة والمتواصلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المصدر : وكالات