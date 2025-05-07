بالفيديو: إسرائيل تقصف مطار صنعاء الدولي ومصنعا للإسمنت ومحطة كهرباء مركزيّة

القاهرة - كتب محمد نسيم - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، هجومًا استهدف مطار صنعاء الدولي في اليمن، ومصنعا للإسمنت في منطقة عمران، بنحو 20 غارة، وذلك بعد نحو ساعة من إنذاره بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي، تمهيدا لقصفه،

وكان جيش الاحتلال قد أنذر "بإخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوريّ، وتحذير كل من يتواجد بجواره إلى ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الهجوم على اليمن شاركت فيه العشرات من طائرات سلاح الجو، بينها مقاتلات، وطائرات تجسس.

المصدر : وكالات