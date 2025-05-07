شكرا لقرائتكم خبر عن خلال المعارك مع باكستان.. تحطم ثلاث مقاتلات هندية لأسباب غير معروفة والان نبدء بالتفاصيل

مقتل مدنيين هنود

الدمام - شريف احمد - أفاد مصدر أمني هندي لوكالة فرانس برس بأنّ ثلاث طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي تحطّمت على الأراضي الهندية لأسباب لم تتّضح في الحال، وذلك إثر اندلاع معارك بين البلدين الأربعاء.وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته إنّه تمّ العثور على حطام اثنتين من هذه الطائرات في الشطر الهندي من كشمير، والثالثة في ولاية بنجاب (شمال غرب)، من دون إعطاء تفاصيل حول مصير الطيارين.وكان الجيش الهندي الجيش الهندي أعلن أن 3 مدنيين هنود قُتلوا اليوم الأربعاء في قصف مدفعي شنه الجيش الباكستاني عبر الحدود بين البلدين ردًا على قصف صاروخي هندي استهدف الأراضي الباكستانية.



وقال الجيش في بيان، إن 3 مدنيين أبرياء فقدوا أرواحهم بقصف عشوائي باكستاني، مشيرًا إلى أن وحداته ردت على هذه النيران بشكل متناسب.



تصاعد الأحداث

ويشهد إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان تصعيدًا غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، بعدما أدى هجوم مسلح في منطقة بهلغام إلى مقتل 26 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال.

ووُصف الهجوم بأنه الأعنف منذ أكثر من 20 عامًا، وسرعان ما ألقت الهند باللوم على جماعات مسلحة تتلقى – بحسبها – دعمًا من باكستان.



وتبادلت الدولتان الجارتان الضربات فجر اليوم الأربعاء، في تصعيد خطير للأحداث، إذ أعلن الجيش الباكستاني أن 8 مدنيين قُتلوا في 24 ضربة شنتها الهند على 6 مواقع في باكستان، وأسفرت أيضًا عن سقوط 35 جريحًا ومفقودين اثنين.



كما قصفت القوات الباكستانية بالمدفعية أراضٍ هندية، وفقما أعلن الجيش الهندي بعد الضربات الصاروخية الهندية.