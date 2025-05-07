لابيد لإذاعة الجيش الإسرائيلي: هناك شخص في إسرائيل يخبر الأميركيين بأعداد الاسرى الأحياء والقتلى

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك شخصًا داخل إسرائيل يزوّد الجانب الأميركي بمعلومات عن أعداد الاسرى الأحياء والقتلى.

وأعرب لابيد عن أمله في ألا يكون مسؤولًا حكوميًا هو من أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن عدد الاسرى الأحياء 21، في محاولة لتقليل الأعداد الحقيقية.