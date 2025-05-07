أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك شخصًا داخل إسرائيل يزوّد الجانب الأميركي بمعلومات عن أعداد الاسرى الأحياء والقتلى.
وأعرب لابيد عن أمله في ألا يكون مسؤولًا حكوميًا هو من أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن عدد الاسرى الأحياء 21، في محاولة لتقليل الأعداد الحقيقية.
كانت هذه تفاصيل خبر لابيد لإذاعة الجيش الإسرائيلي: هناك شخص في إسرائيل يخبر الأميركيين بأعداد الاسرى الأحياء والقتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.