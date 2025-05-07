أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بـ"متانة العلاقات بين بكين وموسكو"، قبيل زيارته للعاصمة الروسية المقررة في اليوم نفسه. وكتب شي في مقال نشرته صحيفة روسية، بحسب وكالة أنباء الصين "شينخوا"، "يتعين على الجانبين أن يرفضا معا أي محاولة لزعزعة أو تقويض الصداقة والثقة المتبادلة بين الصين وروسيا".

كانت هذه تفاصيل خبر شي جينبينغ اشاد بمتانة العلاقات الصينية-الروسية قبل زيارة لموسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.