الجيش الباكستاني اعلن اسقاطه خمس طائرات هندية في المجال الجوي الهندي

اعلن الجيش الباكستاني "اسقاطه خمس طائرات هندية في المجال الجوي الهندي".

وكان أفاد مصدر أمني هندي وكالة "فرانس برس" بأنّ "ثلاث طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي تحطّمت على الأراضي الهندية لأسباب لم تتّضح في الحال".

وكشف المصدر إنّه "تمّ العثور على حطام اثنتين من هذه الطائرات في الشطر الهندي من كشمير، والثالثة في ولاية بنجاب (شمال غرب)، من دون إعطاء تفاصيل حول مصير الطيارين".

وكانت قد افادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول هندي، عن "مقتل 10 وإصابة 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير".

في هذا السياق، أسفت سلطات الصين لـ"الضربات الهندية على باكستان"، معربة عن "قلقها من تصاعد التوتر المتجدد بين البلدين".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "ندعو الهند وباكستان إلى إعطاء الاولوية للسلام والاستقرار والمحافظة على الهدوء وضبط النفس وتجنب اتخاذ تدابير تزيد من تعقيدات الوضع".