أ ف ب: مسيّرات هاجمت قاعدة فلامنغو البحرية في بورتسودان

تصدّت دفاعات الجيش السودانيّ لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف أكبر قاعدة بحرية في البلاد، في بورتسودان. وأكد مصدر عسكريّ لوكالة فرانس برس أن "مسيّرات هاجمت قاعدة فلامنغو البحرية والمضادّات الأرضية تتصدّى لها”. وبحسب فرانس برس، فقد سمع طوال نصف ساعة أصوات مضادّات أرضية وانفجارات متتالية مصدرها شمال مدينة بورتسودان حيث القاعدة البحرية.

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