دعت السفارة الأميركية في باكستان المواطنين الأميركيين إلى تجنب السفر إلى المناطق القريبة من الحدود الهندية-الباكستانية، وناشدتهم بمغادرة مناطق الصراع النشط إذا أمكن ذلك بأمان، أو البقاء في أماكنهم حفاظًا على سلامتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية في باكستان: نذكر مواطنينا بتحذير عدم السفر للمناطق المجاورة للحدود الهندية الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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