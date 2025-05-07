الخارجية الروسية: استئناف الاتصالات بين موسكو وواشنطن أمر ليس سهلا لكن يسير على عدد من المسارات

اشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الى ان "استئناف الاتصالات بين موسكو وواشنطن أمر ليس سهلا لكن يسير على عدد من المسارات".

وفي وقت سابق، ذكر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن "روسيا والولايات المتحدة ما زالتا في بداية الطريق نحو تطبيع العلاقات بين البلدين وبنائها.

ولفت الى ان "لم يتم مناقشة قضية لقاء الرئيسين الروسي والأميركي خلال لقاء بوتين بمبعوث ترامب ستيف ويتكوف".

وفي الشهر الماضي، كان الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف قد التقى المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف، ثم التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتكوف في لقاء استمر 4 ساعات ونصف الساعة، تمت فيه مناقشة التسوية الأوكرانية.