رويترز عن مسؤول هندي: مقتل 10 وإصابة 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير

افادت وكالة "رويترز"، عن مسؤول هندي، عن "مقتل 10 وإصابة 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير".

في هذا السياق، أسفت سلطات الصين لـ"الضربات الهندية على باكستان"، معربة عن "قلقها من تصاعد التوتر المتجدد بين البلدين".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "ندعو الهند وباكستان إلى إعطاء الاولوية للسلام والاستقرار والمحافظة على الهدوء وضبط النفس وتجنب اتخاذ تدابير تزيد من تعقيدات الوضع".