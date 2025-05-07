تعليق كل الرحلات في مطار صنعاء بعد أضرار فادحة ناجمة عن الضربات الإسرائيلية

اعلن مدير مطار صنعاء في العاصمة اليمنية "تعليق كل الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، بعدما لحقت به أضرار فادحة ناجمة عن الضربات الإسرائيلية الثلاثاء".
وقال المدير العام للمطار خالد الشايف "نتيجة للعدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من أضرار فادحة، تقرر تعليق جميع أنواع الرحلات من والى المطار حتى إشعار أخر".
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