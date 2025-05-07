دوجاريك: العالم لا يمكنه تحمّل اندلاع مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان

اعتبر المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنّ "العالم لا يمكنه تحمّل مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان"، وذلك بعيد توجيه الهند ضربات عسكرية لجارتها التي توعّدتها بالردّ. وأبدى دوجاريك "قلقه البالغ" إزاء التصعيد الراهن داعيا كلا البلدين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري.

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