كشف مسؤولون لوكالة "أسوشيتد برس" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لاستخدام تسمية "الخليج العربي" بدلًا من "الخليج الفارسي" خلال زيارته المرتقبة إلى السعودية الأسبوع المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر أسوشيتد برس عن مسؤولين: ترامب يخطط لتسمية الخليج الفارسي بالخليج العربي خلال زيارته للسعودية الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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