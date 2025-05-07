اخبار العالم

أسوشيتد برس عن مسؤولين: ترامب يخطط لتسمية الخليج الفارسي بالخليج العربي خلال زيارته للسعودية الأسبوع المقبل

0 نشر
0 تبليغ

أسوشيتد برس عن مسؤولين: ترامب يخطط لتسمية الخليج الفارسي بالخليج العربي خلال زيارته للسعودية الأسبوع المقبل

كشف مسؤولون لوكالة "أسوشيتد برس" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لاستخدام تسمية "الخليج العربي" بدلًا من "الخليج الفارسي" خلال زيارته المرتقبة إلى الأسبوع المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر أسوشيتد برس عن مسؤولين: ترامب يخطط لتسمية الخليج الفارسي بالخليج العربي خلال زيارته للسعودية الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا