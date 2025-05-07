أفاد مصدر أمني هندي وكالة "فرانس برس" بأنّ ثلاث طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي تحطّمت على الأراضي الهندية لأسباب لم تتّضح في الحال. وكشف المصدر إنّه تمّ العثور على حطام اثنتين من هذه الطائرات في الشطر الهندي من كشمير، والثالثة في ولاية بنجاب (شمال غرب)، من دون إعطاء تفاصيل حول مصير الطيارين.

كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب عن مصدر أمني هندي: تحطّم ثلاث مقاتلات هندية على اراضينا لأسباب غير معروفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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