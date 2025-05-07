سي إن إن عن مصادر: فقدان مقاتلة من طراز F/A-18 سوبر هورنت تابعة لحاملة الطائرات "ترومان" بالبحر الأحمر

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادر بأن مقاتلة من طراز F/A-18 سوبر هورنت تابعة لحاملة الطائرات الأميركية "هاري إس ترومان" فُقدت في البحر الأحمر.

واشارت المصادر الى ان "الطائرة هي الثانية التي تفقدها حاملة الطائرات هاري إس ترومان بالبحر الأحمر خلال أسبوع واحد".