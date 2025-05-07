أفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادر بأن مقاتلة من طراز F/A-18 سوبر هورنت تابعة لحاملة الطائرات الأميركية "هاري إس ترومان" فُقدت في البحر الأحمر.
واشارت المصادر الى ان "الطائرة هي الثانية التي تفقدها حاملة الطائرات هاري إس ترومان بالبحر الأحمر خلال أسبوع واحد".
كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن عن مصادر: فقدان مقاتلة من طراز F/A-18 سوبر هورنت تابعة لحاملة الطائرات "ترومان" بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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