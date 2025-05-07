ويتكوف: نأمل باتفاق في غزة قبل أو خلال زيارة ترامب للمنطقة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب المبعوث الأميركي الخاص ستيفن ويتكوف، عن أمله في إحراز تقدم ملموس في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة ، وذلك "قبل أو خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب" المرتقبة للمنطقة.

وفي تصريحات نقلها مراسل موقع "أكسيوس"، أدلى بها ويتكوف خلال فعالية نظمتها السفارة الإسرائيلية في واشنطن، مساء الإثنين، بمناسبة "يوم الاستقلال"، أكد أنه يتواصل بشكل شبه يومي مع مسؤولين من قطر ومصر وإسرائيل، معبرا عن أمله في تحقيق اختراق قريب في المحادثات.

وشدد ويتكوف على أن استعادة المحتجزين في غزة تمثل أولوية مشتركة لكل من الرئيس دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، موضحا أن العمل جار في هذا الملف "بشكل منسق" بين الجانبين.

وردا على قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" بشأن شن عملية عسكرية موسعة في قطاع غزة، أكد ويتكوف أن "إسرائيل دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها"، مضيفا أن الرئيس ترامب "يدعمها بالكامل" في هذا السياق.

كما جدد المبعوث الأميركي موقف بلاده الداعي إلى ضرورة نزع سلاح حركة حماس ، باعتبار ذلك أحد مفاتيح الاستقرار في القطاع، على حد تعبيره.

في السياق ذاته، كان ترامب قد أعلن أنه سيزور قريبا السعودية والإمارات وقطر، في حين أشار موقع "أكسيوس" إلى أن إسرائيل لن تكون ضمن جدول زيارته، وذلك بسبب استمرار الحرب في غزة، وفق ما نقله الموقع عن مسؤولين إسرائيليين.

ورجح هؤلاء أن الزيارة إلى إسرائيل قد تكون "ذات طابع سلبي" في ظل تصاعد العمليات العسكرية، إلا أنهم أشاروا إلى أن الرئيس الأميركي منح نتنياهو "الضوء الأخضر" للمضي قدما في اتخاذ أي خطوات يراها مناسبة في القطاع.

من جهة أخرى، نقل "أكسيوس" عن مسؤول عربي أن زيارة ترامب إلى المنطقة في ظل استمرار العدوان على غزة قد تعطي انطباعا سلبيا، وتنعكس بشكل سلبي على الصورة العامة.

وفي تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، أعلن ترامب أن بلاده ستسعى لإيصال مساعدات غذائية إلى سكان قطاع غزة، لكنه اتهم جهات متعددة، بينها حركة حماس، بالمساهمة في تدهور الأوضاع، زاعما أن الحركة "تستولي على ما يتم إدخاله إلى القطاع".

المصدر : وكالات