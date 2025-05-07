أفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادر بأن جماعة الحوثي أطلقت النار أمس على حاملة الطائرات الأميركية "ترومان"، وذلك رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار قبل ساعات من الحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن عن مصادر: الحوثيون استهدفوا حاملة الطائرات "ترومان" رغم إعلان ترامب وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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