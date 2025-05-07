فلسطين تطالب بتحرك دولي إزاء دعوات لقصف مخازن الغذاء بغزة

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

دعا مبعوث فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أمس، العالم إلى التحرك في ظل دعوات مسؤولين إسرائيليين إلى قصف مخازن الغذاء والمساعدات في غزة.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليونان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، بشأن مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وقال منصور: «لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي، بينما المسؤولون الإسرائيليون يدعون بلا خجل إلى قصف مخازن الغذاء والمساعدات في غزة لمنع المدنيين من الوصول حتى إلى ما تبقى من إمدادات ضئيلة، وهو ما يكشف عن نوايا تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه حتى الموت».

وشدد على «أهمية ألا يقف العالم مكتوف الأيدي بينما تستهدف إسرائيل العاملين الإنسانيين، وتزيد من قمعها للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الفلسطينية والإسرائيلية، فضلاً عن منظمات دولية أخرى».

وطالب بضرورة بذل كافة الجهود للضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.