شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الأسبوع.. بدء محادثات تجارية أمريكية صينية في سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت واشنطن وبكين أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ سيلتقيان في سويسرا هذا الأسبوع لبحث الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما منذ فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية باهظة على الصين التي ردت عليها بمثلها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي في بيان إنه سيغادر إلى سويسرا الثلاثاء "لإجراء مناقشات بناءة تهدف إلى إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي الدولي بما يخدم مصالح الولايات المتحدة بشكل أفضل".

دعوة من الحكومة السويسرية

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سيزور سويسرا من 9 إلى 12 مايو الحالي بدعوة من الحكومة السويسرية.

وأضافت الوزارة أن هي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيلتقي بيسنت "بصفته نقطة اتصال للقضايا الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة".



وكانت الصين أعلنت الجمعة أنها بصدد دراسة مقترح من الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرضها على سلعهما.

الصين تتمسك بموقفها

أعلنت بكين اليوم الأربعاء، أنها لن تضحي بموقفها المبدئي وستدافع عن العدالة في المحادثات التجارية التي ستجريها مع واشنطن هذا الأسبوع، مؤكدة أنها وافقت على هذه الخطوة بعد مناشدات من الصناعة والمستهلكين الأمريكيين.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان، إنه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حل القضية من خلال المفاوضات، فيجب عليها مواجهة التأثير السلبي الخطر للرسوم الجمركية الأحادية الجانب عليها وعلى العالم".