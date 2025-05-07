أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالات مع نظيريه في الهند وباكستان، حيث شدد على أهمية إبقاء خطوط الاتصال بين البلدين مفتوحة.
وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أن روبيو حث الجانبين على اتخاذ خطوات لخفض التصعيد وتجنب أي تحركات قد تؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: روبيو تحدث مع نظيريه الهندي والباكستاني وحث الجانبين على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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