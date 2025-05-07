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النشرة: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة "رابيد" في منطقة الفيلات في صيدا

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النشرة: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة "رابيد" في منطقة الفيلات في صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا ان مسيرة اسرائيلية استهدفت رابيد في منطقة الفيلات على طريق المية ومية ما ادى الى مقتل سائقه.

ووفقا للمعلومات الاولية فان المستهدف من حركة حماس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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