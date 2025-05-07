فرنسا: خطة إسرائيل لتوسيع احتلال غزة تتعارض مع القانون الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن خطة إسرائيل لتوسيع احتلالها بقطاع غزة تتعارض مع القانون الدولي.

وأدان بارو في تصريح إذاعي بشدة الخطة الإسرائيلية، داعياً إلى وقف إطلاق النار في غزة فوراً والسماح بوصول مساعدات إنسانية للفلسطينيين دون قيود.

وأضاف: «لا يمكن مهاجمة المدنيين أو العاملين في مجال المساعدات الإنسانية حتى لو كانت هناك حرب».

وقال بارو «إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي أكدا أنه لم يعد هناك أي طعام في غزة، وأن هناك خطر مجاعة، ويجب ضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية». وأشار إلى أن فرنسا تعمل على الاعتراف بدولة فلسطينية.