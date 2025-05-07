شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى.. الهند تبلغ الولايات المتحدة بضرباتها على باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الباكستاني فجر اليوم الأربعاء أن 8 مدنيين قُتلوا في 24 ضربة شنتها الهند على 6 مواقع في باكستان، وأسفرت أيضًا عن سقوط 35 جريحًا ومفقودين اثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الليفتنانت جنرال أحمد شودري إنه في عداد القتلى الثمانية "فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات" قُتلت في مسجد في بهاولبور بإقليم البنجاب الباكستاني.

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الهند تبلغ أمريكا بضرباتها

أبلغ مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالضربات التي شنتها بلاده ضد جارتها باكستان، بعد حصولها، وفقما أعلنت السفارة الهندية في واشنطن مساء الثلاثاء.

وقالت السفارة في بيان إن أفعال الهند كانت مركزة ودقيقة، مضيفة أن روبيو الذي يشغل حاليًا منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جرى إطلاعه على الإجراءات المتخذة.



جوتيريش يحذر

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن العالم لا يمكنه تحمل مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان، وذلك بعد توجيه الهند ضربات عسكرية لجارتها التي ردت بقصف الهند بالمدفعية.

وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن جوتيريش يبدي قلقه البالغ إزاء التصعيد الراهن، ويدعو كلا البلدين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري.

دعوة ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن يتوقف سريعًا جدًا القتال بين الهند وباكستان.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "إنه لأمر مؤسف كما تعلمون، لقد كانوا يتقاتلون لعقود وقرون عديدة، إذا ما فكرتم في الأمر حقًا، آمل فحسب أن يتوقف هذا الأمر سريعًا جدًا".