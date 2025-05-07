شكرا لقرائتكم خبر عن بلادنا ليست للبيع.. رئيس وزراء كندا يتحدى ترامب في البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

كارني يعد بمواجهة ترامب

عدم توقع الدخان الأبيض

الدمام - شريف احمد - قال رئيس وزراء كندا الجديد مارك كارني إن بلاده لن تكون أبدًا للبيع، وذلك خلال لقائه الثلاثاء في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شدد في المقابل على وجود فرصة لزواج رائع في حال ضمت الولايات المتحدة جارتها الشمالية.وفي أول لقاء بينهما بدا التوتر واضحًا عليهما رغم ابتسامتهما العريضة.وانتخب مارك كارني قبل أسبوع بعدما قطع وعدًا بمواجهة الرئيس الأمريكي الذي تثير تهديداته قلق المواطنين الكنديين، لكن عليه أن يتجنب كذلك إثارة حفيظة ترامب إن كان يريد التوصل إلى تسوية تجارية.لكن ترامب جدد التأكيد أنه لن يعود عن قرارته بشأن الرسوم الجمركية، وقال إنه لا شيء يمكن أن يدفعه إلى التراجع حتى بعد إجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي.وفرض الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية على الفولاذ والألمنيوم من كندا خصوصًا، ويهدد جارته الشمالية برسوم جمركية بنسبة 25 % على كل السلع.وقال دونالد ترامب: "كندا بلد يجب أن يكون قادرًا على تدبر أموره بمفرده على الصعيد الاقتصادي، وما من سبب لكي ندعم كندا".عند وصول رئيس الحكومة الكندية تصافح الرجلان وتبادلا الحديث لفترة وجيزة، ثم رفع ترامب قبضته تجاه الصحفيين وكذلك فعل كارني.وكان مارك كارني قال الجمعة إنه ينبغي عدم توقع "الدخان الأبيض" في ختام اللقاء مع ترامب، مستخدمًا تعبيرًا رائجًا في هذه الأيام مع انعقاد مجمع الكرادلة في الفاتيكان لاختيار بابا جديد.وقال إن العلاقات السابقة بين البلدين المستندة إلى "التكامل المتنامي انتهت"، وينبغي معرفة كيف "سيتعاون البلدان في المستقبل".