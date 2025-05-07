بريطانيا تحذر من أي محاولة لضم غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

حذر وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر، أمس، من أي محاولة تقوم بها إسرائيل لضم غزة، مؤكداً أنها ستكون «غير مقبولة»، وذلك رداً على خطة إسرائيلية لغزو القطاع المدمر.

وقال فالكونر أمام مجلس العموم: «نعارض بشدة توسيع عمليات إسرائيل، أي محاولة لضم أراض في غزة ستكون غير مقبولة»، مضيفاً «ينبغي عدم اقتطاع أجزاء من القطاع الفلسطيني أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي».

وأمس الأول، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» صادق على توسيع حرب المستمرة في غزة، مؤكداً العزم على احتلال القطاع المحاصر.