شكرا لقرائتكم خبر عن العالم لن يحتملها.. جوتيريش وترامب يحذران من الحرب بين الهند وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

دعوة ترامب

مقتل 3 مدنيين باكستانيين

قصف مدفعي باكستاني

قصفت القوات الباكستانية بالمدفعية أراضٍ هندية، وفقما أعلن الجيش الهندي بعيد ضربات صاروخية هندية قالت نيودلهي إنها استهدفت "بنى تحتية إرهابية" في باكستان ردًا على هجوم في الشطر الهندي من كشمير في 22 أبريل.



وجاء في بيان للجيش الهندي على منصة إكس، أن "باكستان انتهكت مرة جديدة اتفاق وقف إطلاق النار بقصفها المدفعي لقطاعي بيمبر غالي وبونش راجوري" في الشطر الهندي من كشمير.

ووصف الجيش الهندي ذلك بأنه "رد بشكل مناسب ومدروس". استهداف 9 مواقع باكستانية وجاء في بيان للجيش الهندي على منصة إكس، أن "باكستان انتهكت مرة جديدة اتفاق وقف إطلاق النار بقصفها المدفعي لقطاعي بيمبر غالي وبونش راجوري" في الشطر الهندي من كشمير.ووصف الجيش الهندي ذلك بأنه "رد بشكل مناسب ومدروس".

الدمام - شريف احمد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن العالم لا يمكنه تحمل مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان، وذلك بعد توجيه الهند ضربات عسكرية لجارتها التي ردت بقصف الهند بالمدفعية.وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن جوتيريش يبدي قلقه البالغ إزاء التصعيد الراهن، ويدعو كلا البلدين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري.أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن يتوقف سريعًا جدًا القتال بين الهند وباكستان.وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "إنه لأمر مؤسف كما تعلمون، لقد كانوا يتقاتلون لعقود وقرون عديدة، إذا ما فكرتم في الأمر حقًا، آمل فحسب أن يتوقف هذا الأمر سريعًا جدًا".أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف لوكالة فرانس برس بأن 3 مدنيين على الأقل، بينهم طفل، قتلوا في باكستان فجر الأربعاء في قصف صاروخي هندي.وقال الوزير إن الجيش الهندي "استهدف مواقع عدة كلها مدنية، لدينا معلومات مؤكدة عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل".