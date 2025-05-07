شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعلن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل جراء الضربات الهندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف لوكالة فرانس برس بأن 3 مدنيين على الأقل، بينهم طفل، قتلوا في

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وقال الوزير إن الجيش الهندي "استهدف مواقع عدة كلها مدنية، لدينا معلومات مؤكدة عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل".