شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التصعيد.. القوات الباكستانية تقصف بالمدفعية أراضٍ هندية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قصفت القوات الباكستانية بالمدفعية أراضٍ هندية، وفقما أعلن الجيش الهندي بعيد ضربات صاروخية هندية قالت نيودلهي إنها استهدفت "بنى تحتية إرهابية" في باكستان ردًا على هجوم في الشطر الهندي من كشمير في 22 أبريل.
وجاء في بيان للجيش الهندي على منصة إكس، أن "باكستان انتهكت مرة جديدة اتفاق وقف إطلاق النار بقصفها المدفعي لقطاعي بيمبر غالي وبونش راجوري" في الشطر الهندي من كشمير.
ووصف الجيش الهندي ذلك بأنه "رد بشكل مناسب ومدروس".
فيما قال متحدث عسكري باكستاني، إن الهند هاجمت مواقع بالصواريخ، متوعدا بالرد، لافتا إلى عدم رصد دخول مقاتلات هندية أجواء بلاده.
وأعادت الخطوط الجوية الباكستانية رحلات جوية إلى كراتشي بسبب الهجمات الهندية .
وجاء في بيان للجيش الهندي على منصة إكس، أن "باكستان انتهكت مرة جديدة اتفاق وقف إطلاق النار بقصفها المدفعي لقطاعي بيمبر غالي وبونش راجوري" في الشطر الهندي من كشمير.
ووصف الجيش الهندي ذلك بأنه "رد بشكل مناسب ومدروس".
استهداف 9 مواقع باكستانية
أعلن الجيش الهندي إطلاق عملية عسكرية في باكستان، مؤكدا استهداف 9 مواقع، وقصف مواقع في جامو وكشمير. حسب قناة العربية.
فيما قال متحدث عسكري باكستاني، إن الهند هاجمت مواقع بالصواريخ، متوعدا بالرد، لافتا إلى عدم رصد دخول مقاتلات هندية أجواء بلاده.
التوتر الهندي الباكستاني
وأعادت الخطوط الجوية الباكستانية رحلات جوية إلى كراتشي بسبب الهجمات الهندية .
وقالت الحكومة الهندية، إن تحركاتنا كانت مركزة ولا تنطوي على تصعيد مع باكستان، بينما قال الجيش الهندي: لم نستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية.