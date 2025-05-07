استمرار التصعيد.. القوات الباكستانية تقصف بالمدفعية أراضٍ هندية

أعلن الجيش الهندي إطلاق عملية عسكرية في باكستان، مؤكدا استهداف 9 مواقع، وقصف مواقع في جامو وكشمير. حسب قناة العربية.

فيما قال متحدث عسكري باكستاني، إن الهند هاجمت مواقع بالصواريخ، متوعدا بالرد، لافتا إلى عدم رصد دخول مقاتلات هندية أجواء بلاده.



التوتر الهندي الباكستاني

وأعادت الخطوط الجوية الباكستانية رحلات جوية إلى كراتشي بسبب الهجمات الهندية .

وقالت الحكومة الهندية، إن تحركاتنا كانت مركزة ولا تنطوي على تصعيد مع باكستان، بينما قال الجيش الهندي: لم نستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية.