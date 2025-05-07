الخارجية الأميركية: دمج مكتب الشؤون الفلسطينية مع السفارة الإسرائيلية بالقدس

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أن الولايات المتحدة ستغلق مكتبا مستقلا في القدس للشؤون الفلسطينية، في إجراء رمزي الى حد بعيد لكنه يحظى بتأييد إسرائيل.
واوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، إن الوزير ماركو روبيو قرر دمج المكتب الذي يدير علاقات واشنطن مع الفلسطينيين في السفارة الأميركية بالقدس.
وأضافت للصحافيين أن مكتب الشؤون الفلسطينية سيرفع تقاريره الآن إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وسيُدمج مع الأقسام الأخرى في السفارة الرئيسية لدى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة.
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