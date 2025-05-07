ترامب: نأمل في أن يتوقف القتال بين الهند وباكستان وطهران لن تمتلك سلاحا نوويا وامرت بوقف الهجمات على الحوثيين

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الضربات الهندية على أهداف في باكستان والشطر الخاضع لسيطرة إسلام اباد من كشمير "مخزية". وأوضح في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه سمع للتو عن تصاعد الأعمال القتالية في الساعات القليلة الماضية. وأمل في أن يتوقف القتال بين الهند وباكستان "سريعا جدا".

واشار ترامب الى اننا "نريد الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة بطريقة آمنة، وهم يعيشون في الجحيم، ولم أصدق ما تعرضوا له". وذكر بان عدد الاسرى الأحياء في غزة انخفض إلى 21 بعد مقتل 3 منهم.

وذكر بانه لا أعتزم زيارة إسرائيل خلال جولتي بالشرق الأوسط، ونحن نتحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن الكثير من الأمور الآن وهو وقت حاسم بالنسبة لإيران، وطهران لن تمتلك سلاحا نوويا آمل أن تفعل إيران الصواب.

واردف "أمرنا الجيش للتو بوقف الهجمات على الحوثيين، والحوثيون قرروا أنهم لا يريدون مواصلة ما يفعلون بعد الآن".