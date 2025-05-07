هآرتس: أرقام عسكرية تشير إلى علم الجيش بوجود نحو 3 آلاف قنبلة لم تنفجر بغزة قيمة كل منها 20 إلى 30 ألف دولار

افادت صحيفة "هآرتس" العبرية بان أرقام عسكرية تشير إلى علم الجيش بوجود نحو 3 آلاف قنبلة لم تنفجر بغزة، قيمة كل منها 20 إلى 30 ألف دولار.
ونقلت "هآرتس" عن ضابط إسرائيلي بانه "وصلنا إلى وضع غير طبيعي فيه عشرات الأطنان من المتفجرات ملقاة في غزة بانتظار حركة "حماس".
واشارت "هآرتس" نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، الى ان الارتفاع في عدد الذخائر غير المنفجرة بغزة يعود لمشكلات في الإمداد، وذكرت بان العدد الهائل من الغارات استنزف مخزوننا من صمامات القنابل الموثوقة.
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