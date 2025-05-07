وسائل إعلام باكستانية: الجيش بدأ بشن هجمات رداً على قصف الجيش الهندي

افادت وسائل إعلام باكستانية بان الجيش الباكستاني بدأ بشن هجمات رداً على قصف الجيش الهندي.

وفي السياق، ذكر الجيش الهندي بان باكستان قصفت بالمدفعية أراضي هندية. فيما تحدثت معلومات عن قصف عنيف بين القوات الهندية والباكستانية في 3 مواقع عبر الحدود في كشمير.

وفي وقت سابق، توعّد الجيش الباكستاني بالردّ على "ضربات جوية" نفّذتها الهند في "ثلاث مناطق" في باكستان، وفق ما أعلن متحدث باسمه ليل الثلاثاء، مشيرا إلى استهداف مدينتين في شطر كشمير الخاضع لسيطرة إسلام أباد ومدينة ثالثة في إقليم البنجاب المتاخم للهند.