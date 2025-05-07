شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: زيارة رئيس جزر القمر تؤكد الدور المحورى للقاهرة فى القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن زيارة رئيس دولة جزر القمر لمصر تعكس قوة وعمق العلاقات بين مصر والدول الأفريقية، خاصة وأن الزيارة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي والتجاري مع دول القارة الأفريقية، ومن ثم تعكس الزيارة امتداد العلاقات التاريخية بين الجانبين.

واوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال جزر القمر، أن مصر وجزر القمر تربطهما علاقات متشعبه، منها على سبيل المثال لا الحصر "الكومسا،"، إضافة لـ "منظمة التعاون الإسلامي"، وجامعة الدول العربية، إلى جانب منظمات المجتمع الإفريقي، وتلعب الدولة المصرية دورًا محوريًا في دعم الكوادر القمرية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن الدولة المصرية ترسخ لبناء القدرات البشرية الإفريقية، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم والدولة المصرية استعادت مكانتها الأفريقية بصورة كبيرة، حيث استعادت علاقات كانت قد تراجعت في فترات سابقة، وهو ما يعزز مكانتها الريادة كقوة إقليمية ذات تأثير في محيطها الإفريقي، وذلك فى إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار والتنمية في القارة السمراء.