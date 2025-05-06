ترامب يعلن وقف الضربات ضد الحوثيين: "استسلموا فعليًا"... وتصعيد إسرائيلي يهز صنعاء والحديدة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف الهجمات ضد الحوثيين في اليمن.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستوقف ضرباتها العسكرية ضد جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات على رغبة الجماعة اليمنية في إنهاء التصعيد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مساء اليوم: "تلقينا معلومات تؤكد أن الحوثيين لا يريدون الاستمرار في الهجمات، وقد استسلموا فعليًا، وأكدوا التزامهم بوقف استهداف السفن في البحر الأحمر".

وأضاف: "سنصدق وعود الحوثيين بأنهم لن يفجروا السفن، وإذا أوفوا بتلك التعهدات، فسنتوقف عن تنفيذ أي هجمات ضدهم".

وجاء إعلان ترامب بعد اتساع رقعة المواجهة ضد الحوثيين، حيث شنت إسرائيل أمس الاثنين، بالتنسيق مع واشنطن، غارات جوية على مواقع للميليشيا، في رد على هجوم استهدف مطار بن غوريون الأحد الماضي.

تصريح ترامب عن "استسلام" الحوثيين، جاء بعد أن شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت معاقل الحوثيين في صنعاء والحديدة ومحافظة عمران.

كما استهدفت غارات عنيفة مطار صنعاء وأخرجته عن الخدمة، كما تم تدمير مصنع للأسمنت في محافظة عمران.

وتوقفت الحملة الأمريكية العسكرية ضد الحوثيين بحسب إعلان "الاستسلام" الذي كشف عنه ترامب، لكن الميليشيا تواجه تصعيدات أخرى من جانب إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تأخذ بعين الاعتبار "توقيت وكيفية الرد على الحوثيين وكذلك إيران"، مضيفا الميليشيا "لا تستطيع مهاجمة إسرائيل من دون موافقة إيران ودعمها المباشر".