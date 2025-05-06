56 طلبا للترشح للانتخابات البلدية في قضاء النبطية و33 لمقعد مختار وعضو اختياري اليوم

سجل اليوم في دوائر السرايا الحكومية في النبطية تقديم 56 طلبا للترشح للانتخابات البلدية في قضاء النبطية ، و33 طلبا لمقعد مختار وعضو اختياري. وبذلك يصبح العدد الاجمالي لطلبات الترشيح للانتخابات البلدية في قضاء النبطية حتى اليوم 204 مرشحا ومرشحة، و171 مرشحا لمقعد مختار وعضو اختياري. ويشار الى ان آخر مهلة لتقديم طلبات الترشيح ستكون منتصف ليل 13-14 ايار.

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