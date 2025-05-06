إعلان لائحة "مستمرون... لتبقى الكفور أحلى" في كفور العربي - البترون

أعلنت في بلدة كفور العربي في قضاء البترون لائحة "مستمرون...لتبقى الكفور أحلى" برئاسة نصر الياس فرح وتضم: ملكه زهدي أبي نادر، جوليات علام سمعان، موريس سمعان مرعب، بسام نعيم جرجس، سلوم سليم نقولا، سمعان وديع جرجس، مرسال إميل باخوس، سمير إنطانيوس الجميل، جان الخوري الياس عيناتي، روبار وديع إبراهيم وجورج جبران شديد.

وخلال حفل إعلان اللائحة، أعلن فرح البرنامج الانتخابي الذي أعدته اللائحة، وقال "يهمنا أن نؤكد أن ترشيحنا ليس هدفا في حد ذاته، بل مسؤولية أن نضع خبرة الماضي لخدمة المستقبل وأن يتفاعل ويتكامل العمل بين من خبرتهم الأيام وأعطوا وساهموا في نمو بلدتنا ومع من يتطلع اليوم من شباب هدفهم الاستمرار في العمل الجاد والمثمر والاستفادة من خبرة من سبقهم من دمج علومهم وخبراتهم وتطلعاتهم لمستقبل أفضل لبلدتهم".

واكد أن "الهدف هو الحفاظ على التنوع ضمن الوحدة"، لافتا إلى أن "التنوع هو مصدر غنى لا مصدر خلاف، والتباين في وجهات النظر ضرورة لتطوير العمل"، وقال "ما ليس مسموحا به أن يتحول التباين والخلاف في وجهات النظر إلى خصومة أو عداوة، لأن المختلف اليوم قد يكون صديقا غدا، والعكس صحيح. ولذلك، أصبح من الضروري الحفاظ على التنوع لحماية الوحدة، وهذا ما يغني بلدتنا. لقد استمررنا بالحد الأدنى من الإمكانات المتوافرة. ولذلك، نحن مستمرون لتبقى الكفور أحلى، وبنفس الروح والعزيمة".

وأكد العمل على "استكمال العمل لإنجاز المشروع الثقافي والرياضي البلدي، تجميل الشوارع وجوانب الطرق الرئيسية والفرعية، توسيع وشق طرق زراعية، متابعة العمل لإعادة فتح مركز الرعاية الاجتماعية مع وزارة الشوؤن الاجتماعية، تأمين عيادة طب أسنان مع تجهيزها وتشغيلها، تركيب نظام كاميرات في البلدة، استمرار الدعم لكل النشاطات الثقافية والفنية والإجتماعية مع تكريم المبدعين والمتفوقين من أبناء البلدة، إيلاء أهمية خاصة للحفاظ على الثروة الطبيعية: غابة الأرز، الصنوبر، والأحراش".