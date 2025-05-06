سي إن إن: وقف إطلاق النار جاء بعد محادثات بقيادة ويتكوف مع الحوثيين بوساطة عمان الأسبوع الماضي

افادت شبكة "سي إن إن" الاميركية نقلا عن مصادر مطلعة، بان وقف إطلاق النار في اليمن جاء بعد محادثات بقيادة مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف مع الحوثيين بوساطة عمان الأسبوع الماضي.

وذكرت "سي إن إن" نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، بان الجيش الأميركي تلقى تعليمات بوقف الضربات ضد الحوثيين في اليمن.

وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع، بانه لم نكن على علم بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن الحوثيين، والرئيس الأمريكي فاجأنا.