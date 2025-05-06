وزير بريطاني يحذر من أي محاولة اسرائيلية لضم غزة: ستكون غير مقبولة

حذر وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر من أي محاولة تقوم بها اسرائيل لضم غزة، مؤكدا أنها ستكون "غير مقبولة"، وذلك ردا على خطة اسرائيلية لغزو" القطاع المدمر.

واوضح فالكونر امام مجلس العموم "نعارض بشدة توسيع عمليات اسرائيل. أي محاولة لضم أراض في غزة ستكون غير مقبولة"، مضيفا "ينبغي عدم اقتطاع اجزاء من القطاع الفلسطيني أو اخضاعه لاي تغيير ديموغرافي".