اكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: لم نكن نعلم مسبقاً بقرار ترامب وقف الهجمات على الحوثيين لقد فاجأنا

نقل موقع "اكسيوس" الاميركي عن مسؤول إسرائيلي، بانه لم نكن نعلم مسبقاً بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقف الهجمات على الحوثيين في اليمن، لقد فاجأنا.

واوضح مسؤول إسرائيلي كبير أن الولايات المتحدة لم تُخطر إسرائيل مُسبقًا بإعلان ترامب عن هدنة مع الحوثيين. وقال المسؤول: "لم نكن على علم بهذا، لقد فاجأنا ترامب".

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بان المستوى السياسي في حيرة الآن، وهم يحاولون فهم ما يعنيه الرئيس الأميركي.

وكان ترامب اشار في تصريح له من البيت الابيض الى ان الحوثيين أبلغونا أمس أنهم لا يريدون القتال بعد الآن، قالوا أنهم لن يطلقوا النار على السفن بعد الآن، لقد استسلموا. وتابع "لن نهاجمهم مرة أخرى".