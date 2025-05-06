رئيس الوزراء الهندي: سنقطع مياه الأنهر التي تنبع من أراضيها وتروي باكستان

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده ستقطع مياه الأنهر التي تنبع من أراضيها وتروي باكستان، ردا على الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير.

واوضح مودي في خطابه، "كانت مياه الهند تتدفّق إلى الخارج، هذا الأمر سيتوقف الآن خدمة لمصالح الهند وهي ستستعمل لخدمة البلاد".