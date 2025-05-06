شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى: مجلس النواب تعامل مع الإيجار القديم بمسئولية كبيرة.. والحكومة تقف على مسافة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمنهج مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وأكد فوزي، أن مجلس النواب، تعامل مع الملف منذ اليوم الأول بـ"مسؤولية كبيرة"، تُراعي شواغل المواطنين كافة دون انحياز لأي طرف.

وقال فوزي خلال كلمته في ختام اليوم الثالث بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم بلجنة الإسكان، وأن المجلس انتهج مسارًا غير تقليدي بعقد جلسات استماع مطولة ومقسمة حسب الفئات، ما بين ممثلي الحكومة، وخبراء القانون، وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء، والملاك والمستأجرين، وهو ما يضمن توفر الحقائق الكاملة عند مناقشة مشروع القانون داخل اللجان المختصة.

وأكد فوزي أن الحكومة على مسافة واحدة من كل الأطراف، متابعا: "أيدينا في يد مجلس النواب، الممثل الشرعي للشعب المصري، ولا ننحاز إلا للصالح العام، معربا عن تقديره لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، قائلاً: "شهادتي فيه مجروحة، فهو عالم جليل ورجل جاد، وقد سنّ سنة طيبة بفتح باب الحوار وطمأنة الرأي العام."

و أكد فوزي، أن قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التي تتطلب التروي والإنصاف، متابعا:" أنا موجود من أول اليوم لآخره وأجّلت كل شيء لأن هذا هو الملف الأهم حالياً."

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.