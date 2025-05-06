شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتأجيل قانون الإيجار القديم.. ويؤكدون: نريد تحديث الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم للدورة البرلمانية القادمة.

وقال "نحتاج مهلة نحصل خلالها على معلومات جديدة محدثة، وأن المعلومات غير محدثة والحكومة غير مستعدة و لذلك نطالب بالتمهل.

وطالب النائب فريدي البياضي، بمهلة قبل تطبيق القانون و زيادة انتقالي وإعطاء مهلة للمستأجرين وطالب بصندوق لدفع الإيجار لغير القادرين.

ومن جانبها، طالبت النائبة ميرفت اليكسان، بالتمهل لحين إجراء إحصاءات جديدة يمكن البناء عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وطالبت بعدم تحرير العلاقة الإيجارية لحين توفير البيانات الدقيقة حول أوضاع الفئات المستهدفة.

وطالبت النائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات في حال الزيادة 20 مثل يصل لنحو 8 آلاف جنيه، مشيرة إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين، وأن بعض التعديلات قد تتسبب في أزم حقيقية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.