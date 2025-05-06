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ميرتس يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني

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ابوظبي - سيف اليزيد -  أدى المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرتس اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني اليوم الثلاثاء ليصبح المستشار العاشر لألمانيا.
وجاء في جملة ما أقسم عليه زعيم الاتحاد المسيحي أن يكرس قوته لما فيه خير الشعب الألماني، وأن يزيد من منفعته، وأن يدفع عنه الضرر.
واستخدم ميرتس في قسمه الصيغة الدينية الإضافية: "فليعني الله على ذلك".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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