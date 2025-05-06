شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تجمعًا للفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى (52,615) شهيدًا و(118,752) جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأشارت إلى وصول (48) شهيدًا و(114) مصابًا إلى مستشفيات القطاع، خلال 24 ساعة الماضية، جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.