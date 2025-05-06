أشار النائب السابق اميل رحمة، في تصريح له، الى أنه "قبل وفاته البابا فرنسيس يتبرع بسيارته لمساعدة أطفال غزة"، مضيفاً "يلّي ما عندو كبير يدوّر عَ كبير بحياتو وبوفاتو".

كانت هذه تفاصيل خبر رحمة عن تبرع البابا فرنسيس بسيارته لأطفال غزة: "يلّي ما عندو كبير يدوّر عَ كبير بحياتو وبوفاتو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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