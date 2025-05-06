فوز مخاتير وهيئات اختيارية بالتزكية في 14 بلدة في قضاء المنية - الضنية

اعلن في قضاء المنية - الضنية عن فوز مخاتير 10 بلدات بالتزكية، هي : الحازمية، المطل، بيت الفقس، عيمار، قرصيتا، تربل، مزرعة القرين، بحويتا، حرف السياد وزغرتغرين.
كما اعلن عن فوز الهيئات الانتخابية الاختيارية بالتزكية في اربع بلدات هي: السفيرة، دير نبوح، كفربنين وتربل.
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