فوز مخاتير وهيئات اختيارية بالتزكية في 14 بلدة في قضاء المنية - الضنية

اعلن في قضاء المنية - الضنية عن فوز مخاتير 10 بلدات بالتزكية، هي : الحازمية، المطل، بيت الفقس، عيمار، قرصيتا، تربل، مزرعة القرين، بحويتا، حرف السياد وزغرتغرين.

كما اعلن عن فوز الهيئات الانتخابية الاختيارية بالتزكية في اربع بلدات هي: السفيرة، دير نبوح، كفربنين وتربل.